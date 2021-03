Irruzione artica o no? Il trend post Pasqua

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nell’approfondimento del mattino, dedicato al progressivo cambiamento di, chiudevamo evidenziando la partenza di una potentesubito dopo Pasquetta. A questo punto dobbiamo per forza di cosa introdurre il discorso riguardante le differenze di vedute dei principali modelli di previsione. Sì, perché negli ultimi giorni abbiamo registrato un ping pong tra l’americano GFS e l’europeo ECMWF. Fin tanto che non vi sarà accordo tra questi due modelli non potremo sciogliere la prognosi. Arriverà il freddo artico? Inizialmente era ECMWF a prendere seriamente in considerazione il diretto coinvolgimento delle nostre regioni, il ché ci avrebbe ese a un colpo di coda dell’Inverno coi fiocchi. Poi è stata la volta dell’americano GFS, che tutt’oggi evidenzia un’capace di ...

RISCHIO FREDDO E MALTEMPO Sul maltempo sembrano esserci pochi dubbi, come detto in apertura a prescindere dalla traiettoria dell'le nostre regioni dovrebbero rientrare all'interno di ...La ferita ciclonica potrebbe ampliarsi progressivamente subito dopo Pasquetta , quindi la prossima settimana, ovvero nel momento in cui si metterà in moto una potente. Ma questa è ...POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI Ancora qualche giorno di bel tempo, tra l'altro bel tempo tardo primaverile, dopodiché il quadro meteo climatico registrerà pesanti cambiamenti. Cambiamenti dett ...