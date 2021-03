Il prete: «Se non posso benedire le coppie gay, non benedico nemmeno le palme» (Di lunedì 29 marzo 2021) «Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo». Il parroco di Bonassola Giulio Mignani non è nuovo a iniziative personali. Lo ha dimostrato anche nella Domenica delle Palme. Per protestare contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che nega la benedizione alle unioni di coppie omosessuali, ha deciso di non benedire gli ulivi nella prima celebrazione della Settimana Santa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) «Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo». Il parroco di Bonassola Giulio Mignani non è nuovo a iniziative personali. Lo ha dimostrato anche nella Domenica delle Palme. Per protestare contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che nega la benedizione alle unioni di coppie omosessuali, ha deciso di non benedire gli ulivi nella prima celebrazione della Settimana Santa.

