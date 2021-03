I Nas scoprono il primo furbetto del vaccino in Umbria: è un imprenditore fatto passare per dipendente scolastico (Di lunedì 29 marzo 2021) I primi due furbetti del vaccino sono stati scoperti e individuati direttamente dai Nas che stanno vigilando sulla corretta applicazione delle regole per la vaccinazione in Umbria. Sono marito e ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 29 marzo 2021) I primi due furbetti delsono stati scoperti e individuati direttamente dai Nas che stanno vigilando sulla corretta applicazione delle regole per la vaccinazione in. Sono marito e ...

