I cinesi di Faw vicini a un'offerta per comprare Iveco (Exor) (Di lunedì 29 marzo 2021) I cinesi di Faw sono quasi pronti a fare un'offerta per Iveco, la storica società dei camion che fa ora parte di Cnh Industrial, controllata a sua volta dalla holding Exor di casa Agnelli presieduta da John Elkann (Exor controlla anche la Juventus) E' quanto spiega l'agenzia Bloomberg citando fonti che stanno lavorando al dossier.

