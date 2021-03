F1, GP Bahrain 2021: Red Bull firma il pit-stop più veloce! Verstappen sotto i 2 secondi! Leclerc 8° (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale F1 2021 è incominciato ieri pomeriggio col GP del Bahrain 2021, prima tappa del campionato andata in scena sul circuito del Sakhir. L’appuntamento in Medio Oriente si è rivelato particolarmente appassionante e avvincente, Lewis Hamilton ha vinto al termine di un serratissimo duello con Max Verstappen. Valtteri Bottas ha completato il podio con l’altra Mercedes precedendo Lando Norris e la seconda Red Bull di Sergio Perez. La stessa Red Bull ha realizzato il pit-stop più veloce della gara: 1.93 secondi con Verstappen. La scuderia austriaca aveva primeggiato in questa speciale classifica ufficiale nella passata stagione e ha incominciato col piede giusto. Doppietta per la scuderia austriaca grazie ai meccanici di Sergio Perez (2.00). Terza ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mondiale F1è incominciato ieri pomeriggio col GP del, prima tappa del campionato andata in scena sul circuito del Sakhir. L’appuntamento in Medio Oriente si è rivelato particolarmente appassionante e avvincente, Lewis Hamilton ha vinto al termine di un serratissimo duello con Max. Valtteri Bottas ha completato il podio con l’altra Mercedes precedendo Lando Norris e la seconda Reddi Sergio Perez. La stessa Redha realizzato il pit-più veloce della gara: 1.93 secondi con. La scuderia austriaca aveva primeggiato in questa speciale classifica ufficiale nella passata stagione e ha incominciato col piede giusto. Doppietta per la scuderia austriaca grazie ai meccanici di Sergio Perez (2.00). Terza ...

