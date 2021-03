Emerson Palmieri sogna la Serie A | «Futuro? Vediamo a giugno»

(Di lunedì 29 marzo 2021), esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della nazionale italiana: le sue dichiarazioni, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della nazionale italiana. Le sue dichiarazioni NAZIONALE – «Non ho mai lavorato con un gruppo così. Siamo una famiglia e la gioia di stare insieme la portiamo anche in campo. Lituania? L’energia rimane sempre, siamo un grande gruppo, siamo pronti a vincere la partita pur rispettando gli avversari». SPINAZZOLA – «Mi motiva tantissimo, è un grande giocatore, sta facendo una grande stagione alla Roma, ma anche al Chelsea ho compagni di grande valore. Mi piace confrontarmi a questi livelli».IN ITALIA – «È presto per parlarne, ho ancora due anni di contratto. Penso alla ...

Così, dal ritiro dell'Italia, a Sofia, in un'intervista alla Rai, parla del momento azzurro, alla luce delle due vittorie in altrettante partite di qualificazione ai Mondiali 2022.