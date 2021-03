Dove abita Iva Zanicchi? Le immagini della magnifica villetta in Brianza (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra le rivelazioni di questa nuova edizione de “L’Isola dei famosi” certamente Iva Zanicchi, chiamata da Ilary Blasi a vestire i panni di opinionista assieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Un personaggio genuino, apprezzato dal pubblico soprattutto per la sua leggerezza. Ma come fa ad essere sempre di ottimo umore? Il merito forse è da ricercarsi nella sua magnifica casa, Dove l’Aquila di Ligonchio si diletta a praticare hobby come il giardinaggio e la cucina. leggi anche l’articolo —> Tommaso Zorzi condurrà un programma Mediaset: ecco di che si tratta Iva Zanicchi Dove abita? Le immagini della magnifica villetta Iva Zanicchi e il suo compagno, il produttore Fausto Pinna, si sono ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra le rivelazioni di questa nuova edizione de “L’Isola dei famosi” certamente Iva, chiamata da Ilary Blasi a vestire i panni di opinionista assieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Un personaggio genuino, apprezzato dal pubblico soprattutto per la sua leggerezza. Ma come fa ad essere sempre di ottimo umore? Il merito forse è da ricercarsi nella suacasa,l’Aquila di Ligonchio si diletta a praticare hobby come il giardinaggio e la cucina. leggi anche l’articolo —> Tommaso Zorzi condurrà un programma Mediaset: ecco di che si tratta Iva? LeIvae il suo compagno, il produttore Fausto Pinna, si sono ...

Advertising

waltergianno : A #Londra, dove vive quasi il doppio della gente che abita in Sicilia, non c'è stato nessun morto in 24 ore. Inoltr… - CamBogia22 : @defencelessziam Io l'altro giorno dalle storie con Franci, ho capito esattamente dove abita. Sono di Milano, conos… - Erianna171 : RT @Susanna03447691: Sguardi turchesi Sempre e solo Me e il mare Profumo di mare Verso l'orizzonte. Tumbir Spiaggia di Pescoluse… - Vale22046 : RT @Susanna03447691: Sguardi turchesi Sempre e solo Me e il mare Profumo di mare Verso l'orizzonte. Tumbir Spiaggia di Pescoluse… - Merr88_ : @lmNotMajico @Capolii21 Abita non lontano da dove sto io, mi fa letteralmente lacrimare -