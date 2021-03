DOOM 3 | VR Edition è ora disponibile ed un trailer ne celebra il suo lancio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, è stato annunciato che3: VRda oggi su PlayStation VR. Sviluppato da Archiact in collaborazione con id Software,3: VRtrasforma lo sparatutto d'azione/horror di id Software in un'esperienza VR da brivido. Completo del gioco base e delle due espansioni di3 (Resurrection of Evil e The Lost Mission),3: VRfa rinascere il classico sparatutto horror di id Software grazie alla tecnologia PS VR. Scoprite la verità dietro agli oscuri esperimenti della UAC, affrontate creature demoniache in ambientazioni terrificanti e imbracciate un arsenale di armi iconiche migliorate con nuove texture, effetti grafici e sonori, mentre cercate di sopravvivere alla battaglia contro ...

Advertising

GamingTalker : Doom 3 VR Edition è ora disponibile, il trailer di lancio - Eurogamer_it : Nuovo trailer di lancio per #DOOM3VREdition disponibile oggi. - italiatopgames : DOOM 3: VR Edition da oggi su Playstation VR! Il trailer di lancio - TheGamesMachine : Ben sapendo che i PCisti hanno già una pazzesca mod #VR proprio su #Doom3, il nostro Nicolò si è buttato sulla ried… - uopss_it : Informazioni sui nuovi prodotti (28/03/2021). Oltre a DOOM 3: VR Edition, sono stati aggiunti un totale di 1 prodot… -

Ultime Notizie dalla rete : DOOM Edition

Everyeye Videogiochi

3 VRè quel titolo che aspettavamo da una vita. Fin da quando, all'apparire timido sul mercato dei moderni visori per la Realtà Virtuale come Oculus e PlayStation VR , i giocatori più ......nel sempre più imperdibile catalogo di GamePass una quantità di giochi del gruppo di Fallout e. Ho giocato per qualche ora a Dishonored: Definitivee, al di là del frame rate sotto ...A partire da oggi 29 marzo coloro che ai tempi hanno giocato a Doom 3 potranno rivivere quei caotici e sanguinolenti combattimenti come mai fatto prima, da ...DOOM 3: VR Edition Recensione | A 17 anni dal suo lancio, il classico titolo di id Software ritorna in una versione in realtà virtuale su PS VR.