Domenica In, Belen Rodriguez racconta la sua vita: "È stato frustrante" (Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante la sua gravidanza in corso, Belen Rodriguez non smette di dedicarsi allo showbiz e ha infatti rilasciato una nuova intervista in tv, L'occasione del ritorno in tv per la modella argentina è un intervento concesso a Domenica in, dove incalzata dalle domande di Mara Venier sulla sua vita, Belencita si è raccontata in toto tra la dieta che segue per tenersi in forma da mamma bis, la scelta di espatriare dall'Argentina in Italia fatta in passato e la rottura avuta con l'ex marito Stefano De Martino, senza risparmiare parole forti sulla reazione del figlio Santiago all'addio all'ex ballerino. Tutti particolari che vi snoccioliamo nel nostro articolo.

