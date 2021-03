Covid, “tamponi rapidi non rilevano varianti gene N”: studio Crisanti (Di lunedì 29 marzo 2021) Le varianti del gene N del Covid possono compromettere la capacità di utilizzare i test antigenici sia per la diagnosi che per i test di massa volti a controllare la trasmissione del virus. È quanto emerge dallo studio ‘Emersione di varianti genetiche dell’antigene N Sars-Cov-2’, condotto dal direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova Andrea Crisanti, insieme a Stefano Toppo (Unipd), Annamaria Cattelan e Vito Cianci dell’Azienda Ospedale/Università di Padova, e pubblicato in questi giorni su ‘medRxiv’. Le varianti genetiche del coronavirus rappresentano una grande minaccia per gli sforzi di vaccinazione in tutto il mondo, in quanto possono aumentare il tasso di trasmissione del virus ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) LedelN delpossono compromettere la capacità di utilizzare i test antigenici sia per la diagnosi che per i test di massa volti a controllare la trasmissione del virus. È quanto emerge dallo‘Emersione ditiche dell’antiN Sars-Cov-2’, condotto dal direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova Andrea, insieme a Stefano Toppo (Unipd), Annamaria Cattelan e Vito Cianci dell’Azienda Ospedale/Università di Padova, e pubblicato in questi giorni su ‘medRxiv’. Letiche del coronavirus rappresentano una grande minaccia per gli sforzi di vaccinazione in tutto il mondo, in quanto possono aumentare il tasso di trasmissione del virus ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Domenica si sono registrati 19.611 casi positivi al coronavirus in Italia. Il giorno prima erano stati 23.839. Le… - capuanogio : La #Lazio esce dalla vicenda tamponi #Covid con una multa da 150.000 euro. Per #Lotito 7 mesi di inibizione (12 per… - RegLombardia : #LNews A fronte di 59.626 tamponi effettuati, sono 4.282 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 2.256 ????… - anna30048679 : RT @RobMacCready: @AStramezzi La soluzione è curare usando le risorse occupate a fare inutili #tamponi per 300mila tamponi si sprecano ogni… - HANIA243474887 : RT @RobMacCready: @HANIA243474887 Se il #vaccino non è causa di morte o sono tollerabili?! Va tutto rimesso in discussione. Perchè il #cov… -