Carolyn Smith senza freni su Instagram | la confessione stupisce i follower

(Di lunedì 29 marzo 2021), giurata di Ballando con le stelle, si lascia andare a unadirettamente su. Poi un second post molto duro. Tenere a freno le proprie emozioni non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

AleSaraSavini : RT @francy26996: Chissà cosa direbbe Carolyn Smith di Martina #amici20 - francy26996 : Chissà cosa direbbe Carolyn Smith di Martina #amici20 - stelladigiulias : Non arriverà Milly non prende nel cast persone che hanno fatto una reality Carolyn Smith (presidente di giura) vuol… - alba90yt : Paolo Belli dedica 'La voce del silenzio' a Carolyn Smith - Canzone Segr... - AngeScardigno : RT @Cinguetterai: La canzone segreta di Carolyn Smith #CanzoneSegreta -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

confida ai suoi followers: 'Cielo grigio, ma ho deciso di sorridere a prescindere' E' costantemente in contatto con i suoi fans nonché telespettatori di Ballando con le stelle...... con Serena Rossi alla conduzione a eccitare i ricordi e le emozioni di Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella,e Michele Placido, ha conquistato 3,977milioni ed il 17,4%. Su ...Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle, si lascia andare a una confessione direttamente su Instagram. Poi un second post molto duro ...Carolyn Smith confida ai suoi followers: "Cielo grigio, ma ho deciso di sorridere a prescindere" E' costantemente in contatto con i suoi fans nonché ...