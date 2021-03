Brisbane, in Australia, è in lockdown per tre giorni dopo la scoperta di sette casi di contagio da coronavirus (Di lunedì 29 marzo 2021) Da lunedì 29 marzo nella città Australiana di Brisbane, capitale dello stato del Queensland, è in vigore un lockdown totale che durerà tre giorni. Il lockdown, cominciato alle 17 locali (le 9 in Italia), è stato deciso perché nei giorni Leggi su ilpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Da lunedì 29 marzo nella cittàna di, capitale dello stato del Queensland, è in vigore untotale che durerà tre. Il, cominciato alle 17 locali (le 9 in Italia), è stato deciso perché nei

