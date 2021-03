Assalto al lungomare | folla e raffica di multe E il sindaco Olivetti manda i vigili | ' Così non va'

Advertising

occhio_notizie : Il Lungomare orientale di #Salerno è stato preso 'd'assalto' da famiglie giovani dopo la chiusura del Lungomare Tri… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto lungomare

corriereadriatico.it

SENIGALLIA -preso d'come un qualsiasi weekend di primavera. Tre le persone multate dalla polizia locale sorprese a passeggiare senza mascherina e ieri mattina anche uno scontro tra una bici ...Mentre i viali delle Regine a Rimini erano desert i, senza auto in transito, la ciclabile e il marciapiede sulerano pre d'. Tanti si sono mossi da casa usando bici o a piedi, ...SENIGALLIA - Lungomare preso d’assalto come un qualsiasi weekend di primavera. Tre le persone multate dalla polizia locale sorprese a passeggiare senza mascherina e ieri mattina anche ...Nonostante il lockdown in tanti ieri hanno approfittato della giornata di sole per occupare la zona del porto e gli stabilimenti balneari ...