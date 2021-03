AGI Prima, l'app dell'Agenzia Italia tempestiva e affidabile (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - L'Agenzia Italia lancia l'app AGI Prima e per la 'Prima' volta apre le porte della redazione dell'Agenzia Italia al mondo consumer. AGI è infatti una delle principali agenzie di stampa Italiane con un'offerta di news rivolte ai media, alle istituzioni e alle aziende. Da oggi con AGI Prima anche il singolo lettore conoscerà i fatti /Prima ancora che divengano notizia, accedendo direttamente alla fonte. La pandemia ha dimostrato in maniera inequivocabile il bisogno di informazione affidabile, autorevole, certificata. AGI Prima è la risposta e il contrasto tangibile al propagarsi dell'infodemia, la circolazione spasmodica e non vagliata di notizie che ha esposto i cittadini ad un profluvio di dati, ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - L'lancia l'app AGIe per la '' volta apre le porte della redazione dell'al mondo consumer. AGI è infatti una delle principali agenzie di stampane con un'offerta di news rivolte ai media, alle istituzioni e alle aziende. Da oggi con AGIanche il singolo lettore conoscerà i fatti /ancora che divengano notizia, accedendo direttamente alla fonte. La pandemia ha dimostrato in maniera inequivocabile il bisogno di informazione, autorevole, certificata. AGIè la risposta e il contrasto tangibile al propagarsi dell'infodemia, la circolazione spasmodica e non vagliata di notizie che ha esposto i cittadini ad un profluvio di dati, ...

Advertising

Sora24_it : AGI Prima: tempestiva, approfondita, personalizzabile. L’app di AGI per chi vuole essere in /Prima Fila. - Sora24it : AGI Prima: tempestiva, approfondita, personalizzabile. L’app di AGI per chi vuole essere in /Prima Fila. - sulsitodisimone : AGI Prima, l'app dell'Agenzia Italia tempestiva e affidabile - Primaonline : AGI lancia la app AGI Prima: Porte della redazione aperte al mondo consumer per un’informazione tempestiva, approfo… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In Gran Bretagna in 30 milioni hanno ricevuto la prima dose di vaccino -