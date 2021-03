Schianto con la moto contro un albero: Francesco muore a 35 anni (Di domenica 28 marzo 2021) Un motociclista 35enne di Bitonto (Bari) è morto schiantandosi con la sua moto contro un albero alla periferia della città. L'incidente potrebbe essere avvenuto ieri ma a segnalare il corpo senza vita ... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021) Unciclista 35enne di Bitonto (Bari) è morto schiantandosi con la suaunalla periferia della città. L'incidente potrebbe essere avvenuto ieri ma a segnalare il corpo senza vita ...

Advertising

lavocedelne : Val dei Mocheni, tragico schianto in auto: un morto - CoyoteUgly2021 : @Mary96231807 Con la fantasia stai volando....attenzione allo schianto - angelorso969 : @orporick In realtà la differenza la fanno capacità e competenze, perché anche io potrei lavorare PER la… - BondiSerena : Sfatta e imbarazzante post corsa, rischio schianto con un figo della madonna ?? - piratadelweb : @Donato68599139 @myrtamerlino Quindi analizzando ciò che ha detto, stesso discorso è valido per le cinture di sicur… -