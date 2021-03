Paul Merson | “Kane più forte di Lewandowski Il polacco segna tanto solo in Germania…”

(Di domenica 28 marzo 2021) Incredibile stoccata a Robertda parte di, ex giocatore inglese. Alle colonne del Daily Star, l'ex anche di Arsenal e Aston Villa non ha risparmiato un confronto tra l'attaccantedel Bayern Monaco e il centravanti della Nazionale dei Tre Leoni Harry: "meglio di"caption id="attachment 1068037" align="alignnone" width="492" Robert, Bayern Monaco (Getty Images)/captionParlando di attaccanti nel paronama calcistico internazionale,ha avuto parole al miele per il connazionale Harry: "Dico che è il giocatore più talentuoso della squadra Nazionale. Penso sia più talentuoso anche di ...

