(Di domenica 28 marzo 2021)inedita. La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha scelto Verissimo per parlare di sé, e della sua vita sentimentale. “Di solito ti seguo da casa, sono passata dall’altra parte dello schermo”, dice aappena entrata inricorda le critiche ricevute nell’occasione del suo primo giuramento (“se sei giovane, se sei carina e arrivi in certi posti, la gente si chiede ‘chissà perché c’è arrivata, come c’è arrivata, ci deve essere sempre un’uomo’”) ma parla anche della sua infanzia e del rapporto con il nonno. E arriva anche il momento della storia con Giulio Berruti: “Ci siamo incrociati e poi persi alcune volte. Abbiamo cominciato a stare insieme all’inizio dello scorso lockdown”. E poi, il racconto di un primo appuntamento ...

Advertising

repubblica : Maria Elena Boschi attacca Andrea Scanzi: 'Si è vaccinato contro le regole, vergogna' - Corriere : Boschi contro Andrea Scanzi: «Lui caregiver, ma quando? Non aveva nessun titolo per vac... - MariaAversano1 : RT @Cassio39592131: Maria Elena Boschi e lo 'studio fertile' di Silvia Toffanin: 'Tu lo sai che porta bene eh?' Ditelo ai risparmiatori di… - Cassio39592131 : Maria Elena Boschi e lo 'studio fertile' di Silvia Toffanin: 'Tu lo sai che porta bene eh?' Ditelo ai risparmiatori… - FQMagazineit : Maria Elena Boschi e lo “studio fertile” di Silvia Toffanin: “Tu lo sai che porta bene eh?” -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Elena

diViscardi Il professor Bruno Moroncini ha preso parte al ciclo di lezioni in memoria di Aldo Masullo della Scuola di Alta Formazione in Counseling filosofico "Metis" di Napoli con la ...La deputataBoschi si arrende in diretta spiazzando il pubblico con la sua confessione: 'l'ho denunciato' per stalking. La deputata attualmente in carica al Governo ed ex Sottosegretaria alla ...da domani con Rosa in sala torno io" Lorella Cuccarini interviene finalmente sullo scontro avuto da Alessandra Celentano con la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Elena D ...Resta invece all'orizzonte l'incognita Italia Viva, con Maria Elena Boschi che nei giorni scorsi ha chiesto un candidato renziano in una delle grandi città. Per Bologna, il partito di Renzi ha ...