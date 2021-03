Marche ancora in zona rossa: cosa si può fare e cosa no. Ecco le deroghe fissate dal 3 al 5 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Le Marche restano un'altra settimana in zona rossa . Cambia qualcosa rispetto al provvedimento precedente circa le aperture di negozi e attività? No. Restano in vigore tutti i divieti con i negozi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 28 marzo 2021) Lerestano un'altra settimana in. Cambia qualrispetto al provvedimento precedente circa le aperture di negozi e attività? No. Restano in vigore tutti i divieti con i negozi ...

Advertising

BrunoDaOsimo : Regione Marche ancora in zona rossa. La Didattica Digitale Integrata proseguirà fino al 31 marzo. Vacanze pasquali… - infoitsalute : Marche ancora in zona rossa, Acquaroli: 'Resta alta la pressione ospedaliera' - PicenoTime : Coronavirus Marche, scendono ancora i ricoveri nei reparti intensivi. Poco più di 10mila gli attuali positivi… - TuttiMutiiii : @_NeferTitty Non ti ho scritto perché ??. Ho provato tantissime marche ma ancora non ho trovato quello che mi soddis… - guerrierodipace : RT @92Fisico: UNA BUONA NOTIZIA: Siamo a oltre il 50% di over-80 vaccinati (almeno in prima dose) a livello nazionale Ci sono ancora forti… -