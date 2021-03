Malattia sconosciuta, la richiesta d’aiuto di Marco Fallini (Di domenica 28 marzo 2021) Marco Fallini, un giovane uomo di 33 anni, è affetto da una misteriosa Malattia: per questo motivo, ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto. Marco Fallini, l’appello sui social: “Ho una Malattia misteriosa, aiutatemi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 marzo 2021), un giovane uomo di 33 anni, è affetto da una misteriosa: per questo motivo, ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto., l’appello sui social: “Ho unamisteriosa, aiutatemi” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Malattia sconosciuta Lady Gaga: i 35 anni della popstar dai mille volti Nello 2017 la popstar ha confessato su Twitter di soffrire di fibromialgia, una malattia reumatica di origine sconosciuta, caratterizzata da dolori muscolari diffusi accompagnati da aree di tensione ...

Sassari con le donne affette da endometriosi L'endometriosi è una malattia subdola, invalidante, pressoché sconosciuta ai più e tra le patologie croniche più diffuse, con una donna in età fertile su dieci che ne soffre. Colpisce l'identità ...

Trombosi, la malattia «sconosciuta» di cui ora parlano tutti Corriere della Sera Coronavirus, scoperte in Calabria varianti sconosciute: alcune potrebbero resistere ai vaccini Solo conoscendo il comportamento del virus in tutto il Paese – ha chiosato il direttore dell’equipe di Malattie infettive Carlo Torti – potremo conoscere meglio anche la nostra realtà».

Misterioso morbo colpisce decine di alunni in Nigeria: un morto e trenta ricoverati Avviate indagini su campioni biologici per capire di cosa si tratti. Una malattia al momento ancora sconosciuta, è stata riscontrata all’interno di un collegio della città nigeriana di Sokoto. Ci ...

