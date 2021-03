LIVE – MotoGP, GP Qatar Losail: il warm up in DIRETTA (Di domenica 28 marzo 2021) La DIRETTA LIVE scritta del warm-up del Gran Premio del Qatar, valevole per il primo appuntamento della stagione 2020 di MotoGP. Alle ore 14:40 di domenica 28 marzo, i piloti scenderanno in pista per prepararsi alla gara in programma nel pomeriggio, quando Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP del Qatar con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 14:40 – Prende il via il warm up, entrano in pista i primi piloti. Ore 14:30 – Buon pomeriggio gentili lettori di Sportface.it e benvenuti alla DIRETTA testuale del warm up del Gp ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Lascritta del-up del Gran Premio del, valevole per il primo appuntamento della stagione 2020 di. Alle ore 14:40 di domenica 28 marzo, i piloti scenderanno in pista per prepararsi alla gara in programma nel pomeriggio, quando Francesco Bagnaia scatterà dalla pole position. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP delcon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA14:40 – Prende il via ilup, entrano in pista i primi piloti. Ore 14:30 – Buon pomeriggio gentili lettori di Sportface.it e benvenuti allatestuale delup del Gp ...

