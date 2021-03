Lascia sola la figlia di 20 mesi per festeggiare i suoi 18 anni: la bimba muore di fame (Di domenica 28 marzo 2021) Aveva deciso di festeggiare i suoi 18 anni con un viaggio di 6 giorni, per questo una giovane donna di nome Verphy Kudi avrebbe Lasciato sola a casa la figlia Asiah, di appena 20 mesi. La bambina, rimasta senza cure dal 5 all’11 dicembre 2019, è morta di fame e di sete. La drammatica storia di disagio sociale arriva da Brighton, nel Regno Unito, ed è stata raccontata dal giornale britannico Daily Mail. Madre e figlia abitavano in un appartamento a condizioni agevolate. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la ragazza uscire ma non rientrare, se non 6 giorni dopo. In quell’arco di tempo, da quanto ricostruito, Verphy Kudi ha viaggiato tra Londra, Coventry e Solihull per i festeggiamenti. Quando la giovane madre è ... Leggi su tpi (Di domenica 28 marzo 2021) Aveva deciso di18con un viaggio di 6 giorni, per questo una giovane donna di nome Verphy Kudi avrebbetoa casa laAsiah, di appena 20. La bambina, rimasta senza cure dal 5 all’11 dicembre 2019, è morta die di sete. La drammatica storia di disagio sociale arriva da Brighton, nel Regno Unito, ed è stata raccontata dal giornale britco Daily Mail. Madre eabitavano in un appartamento a condizioni agevolate. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la ragazza uscire ma non rientrare, se non 6 giorni dopo. In quell’arco di tempo, da quanto ricostruito, Verphy Kudi ha viaggiato tra Londra, Coventry e Solihull per i festeggiamenti. Quando la giovane madre è ...

