Inter, Handanovic è guarito dal Covid: a disposizione per Bologna (Di domenica 28 marzo 2021) Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’Inter. La squadra nerazzurra ritrova Samir Handanovic, guarito dal Covid e di nuovo disponibile per i prossimi impegni dei nerazzurri. A partire dalla sfida contro il Bologna, in programma sabato 3 aprile al Dall’Ara. Nei prossimi giorni è prevista la tradizionale visita di idoneità sportiva. Restano ancora ai box gli altri tre calciatori: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Sospiro di sollievo per Antonio Conte e l’. La squadra nerazzurra ritrova Samirdale di nuovo disponibile per i prossimi impegni dei nerazzurri. A partire dalla sfida contro il, in programma sabato 3 aprile al Dall’Ara. Nei prossimi giorni è prevista la tradizionale visita di idoneità sportiva. Restano ancora ai box gli altri tre calciatori: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino. SportFace.

Advertising

MatteoBarzaghi : Buona notizia per l’Inter. Handanovic negativo @SkySport #Inter #handanovic - SkySport : ULTIM'ORA INTER HANDANOVIC GUARITO DAL COVID-19 Il portiere torna a disposizione di Conte LE NEWS ?… - GoalItalia : Tampone negativo per Handanovic: buone notizie per l'Inter ?? - Ftbnews24 : @SerieA #Inter #Lukaku #InterSassuolo #SanSiro #Conte?? - Pall_Gonfiato : #Hnadanovic si è negativizzato in fretta -