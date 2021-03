Inter, Guidolin: “Vantaggio fondamentale per lo scudetto. Lukaku? Determinante in Serie A, anche non al top” (Di domenica 28 marzo 2021) Le parole di Francesco Guidolin.L'ex tecnico di Udinese e Palermo tra le altre, è Intervenuto in merito all'attualità del campionato italiano. Adesso opinionista di DAZN, il sessantacinquenne veneto, Intervistato da "CalcioToday", ha voluto dare il suo parere sia sulla Serie A, che sull'Inter di Antonio Conte, che per il momento è saldamente in testa al campionato con 6 punti di Vantaggio sul Milan e una partita da recuperare. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Castelfranco Veneto, che ha anche detto la sua sull'attaccante nerazzurro e della Nazionale belga, Romelu Lukaku.Serie A, l’analisi di Guidolin: “Il Milan può stupire, Inter e Juventus diranno la loro. Conte? Un martello”"È un campionato ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Le parole di Francesco.L'ex tecnico di Udinese e Palermo tra le altre, èvenuto in merito all'attualità del campionato italiano. Adesso opinionista di DAZN, il sessantacinquenne veneto,vistato da "CalcioToday", ha voluto dare il suo parere sia sullaA, che sull'di Antonio Conte, che per il momento è saldamente in testa al campionato con 6 punti disul Milan e una partita da recuperare. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Castelfranco Veneto, che hadetto la sua sull'attaccante nerazzurro e della Nazionale belga, RomeluA, l’analisi di: “Il Milan può stupire,e Juventus diranno la loro. Conte? Un martello”"È un campionato ...

Advertising

Mediagol : #Inter, Guidolin: 'Vantaggio fondamentale per lo scudetto. Lukaku? Determinante In #SerieA, anche non al top'… - cn1926it : #Guidolin snobba #CR7: “Il calciatore più determinante della #SerieA gioca nell’#Inter” - ItaSportPress : Guidolin: 'Campionato incerto, ma il vantaggio dell'Inter...' - - TUTTOJUVE_COM : Guidolin: 'Scudetto? È un campionato incerto, ma l’Inter ha un vantaggio che potrebbe essere determinante. Lukaku è… - sportli26181512 : Guidolin incorona Lukaku: 'Il più forte della A! È decisivo anche quando...': Guidolin incorona Lukaku: 'Il più for… -