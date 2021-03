Highlights e gol Livorno-Pro Vercelli 2-1 | Serie C 2020 2021 | Girone A

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Glie i gol di-Pro2-1, match valido per la 33esima giornata di. La squadra di Del Canto ha ritrovato la vittoria conquistando punti preziosi per tentare di raggiungere la Lucchese, sconfitta dall’Alessandria per 5-2. In gol Braken al 3? e Bussaglia al 90?, bravo a concludere dopo un ottimo contropiede di Evans. Per la Proha segnato Comi al 33?, mentre un sfortunato Zerbin trova il palo interno al 71?. Neri migliore in campo. SportFace.