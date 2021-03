Finge di sentirsi male per liberarsi della droga, in manette marito e moglie (Di domenica 28 marzo 2021) Viaggiavano lungo la Strada Statale 42 quando si sono imbattuti in un posto di blocco dei carabinieri. Disoccupati, incensurati, marito e moglie di 40 anni d'età sono finiti nei guai per il possesso ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 28 marzo 2021) Viaggiavano lungo la Strada Statale 42 quando si sono imbattuti in un posto di blocco dei carabinieri. Disoccupati, incensurati,di 40 anni d'età sono finiti nei guai per il possesso ...

