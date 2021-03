Ex allenatore Demme: “In campo corre come Gattuso. A Napoli ha imparato anche a segnare” (Di domenica 28 marzo 2021) André Breitenreiter, ex allenatore del Paderborn, ha parlato così di Diego Demme ai microfoni di calcioNapoli1926.it: “ La prima volta che ha visto Demme giocare cosa ha pensato?“Ho visto un giovane ragazzo con un gran potenziale e che poteva diventare un ottimo calciatore, oltre che un professionista esemplare”. Ricorda un aneddoto particolare vissuto con Diego?“Diego aveva più resistenza nella corsa di tutti gli altri giocatori. Quando abbiamo fatto un test atletico tutti gli altri giocatori sono corsi sfiniti a farsi la doccia. Diego invece ha continuato a correre e ha fare tutti i livelli del test. Non si fermava più! Una resistenza pazzesca”. Allora é vero che assomiglia al suo allenatore…“Esattamente, in campo è proprio come ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) André Breitenreiter, exdel Paderborn, ha parlato così di Diegoai microfoni di calcio1926.it: “ La prima volta che ha vistogiocare cosa ha pensato?“Ho visto un giovane ragazzo con un gran potenziale e che poteva diventare un ottimo calciatore, oltre che un professionista esemplare”. Ricorda un aneddoto particolare vissuto con Diego?“Diego aveva più resistenza nella corsa di tutti gli altri giocatori. Quando abbiamo fatto un test atletico tutti gli altri giocatori sono corsi sfiniti a farsi la doccia. Diego invece ha continuato are e ha fare tutti i livelli del test. Non si fermava più! Una resistenza pazzesca”. Allora é vero che assomiglia al suo…“Esattamente, inè proprio...

Advertising

GioFrezzetti : Breitenreiter, ex allenatore #Demme: “Diego è diventato come #Gattuso! E quella volta che in allenamento non si fer… - cn1926it : ESCLUSIVA – #Breitenreiter, ex allenatore #Demme: “Diego è diventato come #Gattuso! È un calciatore di alto livello… - napolista : Insigne, Koulibaly, Demme: le colonne del Napoli di Gattuso Per il capitano 13 reti e 4 assist. Kalidou è il balua… - Alessandroasr17 : @WillDormer_ El Shaarawy ad esempio non ha mai avuto lo spazio di fare una giocata come quella di Insigne che porta… -