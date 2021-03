Amici | Leonardo | “Non è la fine”

Leggi su solodonna

(Di domenica 28 marzo 2021) Eliminato a sorpresa nella puntata di ieri sera,ha rilasciato un’intervista esclusiva a WittyTv, in cui ha espresso le sue sensazioni subito dopo aver saputo il verdetto dei giudici: per il cantante questo non è un punto di interruzione, ma un nuovo spunto da cui ripartire per il futuro. L’eliminazione di, uno dei cantanti della squadra di Rudy Zerbi, è stata molto sentita all’interno della scuola Articolo completo: dal blog SoloDonna