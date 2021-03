Stanotte torna l’ora legale | cos’è | quando scatta e quali vantaggi porta

(Di sabato 27 marzo 2021)nella notte tra oggi, 27 marzo, e domani. Lancette dunque spostate in avanti di un’ora: si dormirà di meno ma farà buio più tardi la sera. Quella del cambio del, però, è una questione che fa discutere l’Europa: questa del 2021, infatti, potrebbe essere l’ultima volta in cui si passa dalsolare (che da calendarioil 31 ottobre 2021) a quella

Ultime Notizie dalla rete : Stanotte torna

l'ora legale. Alle due del mattino die quindi già di domenica 28 marzo le lancette vanno avanti di un'ora e non torneranno indietro fino al 31 ottobre. L'ora legale è una convenzione ...La prossima notte, alle 2 del mattino, ricordiamoci di spostare lancette avanti di un'ora perché scatta l'ora legale. Che sia l'ultimo che riguarda tutti i 27 Paesi membri dell'Ue? Nell'estate del ...Scatta questa notte l'ora legale che sarà quindi in vigore dalla giornata di domani, domenica 28 marzo. Si dormirà quindi, come di consueto, un'ora di ...Domenica 28 marzo, alle 2 di notte, tornerà l’ora legale con le lancette che avanzeranno di un’ora. Dormiremo, quindi, un’ora in meno ma in compenso le giornate si “allungheranno”, ossia avremo sessan ...