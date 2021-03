Spagna-Italia, programma e telecronisti Rai Europei Under 21 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Spagna-Italia, match valido per gli Europei Under 21 2021. Seconda giornata della fase a gironi in Slovenia per gli azzurrini, chiamati a non perdere contro i campioni in carica per evitare di rischiare concretamente l’eliminazione. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 di sabato 27 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio? Spagna-Italia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Ile isulla Rai di, match valido per gli21. Seconda giornata della fase a gironi in Slovenia per gli azzurrini, chiamati a non perdere contro i campioni in carica per evitare di rischiare concretamente l’eliminazione. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 di sabato 27 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio?sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. SportFace.

