Nuova avventura per Romulo: riparte dal Cruzeiro (Di sabato 27 marzo 2021) riparte dal Brasile il percorso nel calcio di Romulo. L'esterno 33enne, con ben 10 anni di esperienza in Italia con le maglie di Fiorentina, Verona, Juventus, Genoa, Lazio e Brescia e la bellezza di 162 presenze e 13 reti ha infatti firmato per il Cruzeiro, una delle squadra più blasonate del Brasile che punta al ritorno nella massima serie dopo la retrocessione del 2019, la prima della sua antica e titolata storia.Romulo, l'annuncio del Cruzeirocaption id="attachment 1113245" align="alignnone" width="539" Romulo (getty images)/captionIl brasiliano con passaporto italiano, classe 1987, laterale destro ma all'occorrenza anche centrocampista, era svincolato dallo scorso luglio, quando ha concluso la sua esperienza con il Brescia dopo non aver trovato l'accordo col club lombardo per ...

