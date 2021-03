New York lancia Excelsior Pass, primo passaporto vaccinale americano (Di sabato 27 marzo 2021) New York lancia Excelsior Pass, il primo Passaporto vaccinale americano. E' un'app che dimostra che si è stati vaccinati per il Covid o si è risultati negativi al test. Consentirà l'accesso a eventi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) New, ilaporto. E' un'app che dimostra che si è stati vaccinati per il Covid o si è risultati negativi al test. Consentirà l'accesso a eventi ...

Ultime Notizie dalla rete : New York New York lancia il primo "passaporto vaccinale" americano New York lancia il primo 'passaporto vaccinale' americano. Si chiama Excelsior Pass ed è una app che consentirà di mostrare che si è stati vaccinati per il Covid o si è risultati negativi al test. L'...

