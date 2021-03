Mozambico. Da tre giorni 180 persone rifugiate in un hotel sotto assedio dei jihadisti (Di sabato 27 marzo 2021) L'assalto era scattato dopo che il gigante energetico francese Total ha annunciato una graduale ripresa dei lavori di un progetto di gas naturale liquefatto (Gnl). Total è il principale investitore nella regione Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) L'assalto era scattato dopo che il gigante energetico francese Total ha annunciato una graduale ripresa dei lavori di un progetto di gas naturale liquefatto (Gnl). Total è il principale investitore nella regione

