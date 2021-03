LIVE Musetti-Paire 6-3 2-1 | Masters 1000 Miami in DIRETTA | break dell’azzurro nel secondo set!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buona la prima del classe 2002., 2-1, doppio errore al servizio di. 0-40 TREPOINT! Settimo punto di fila per l’azzurro. 0-30 Errore del francese con il dritto. 0-15 Gran passante diche sorprende. 1-1, Game a 0 diche tiene il servizio. 40-0 Palla corta in rete diinfila un paio di prime e sale 40-0 al suo primo turno di battuta nelset. 0-1,tiene il primo turno in battuta delset. 40-30 Errore diin volèe. 40-15 Vola via il dritto di. 30-15 ...