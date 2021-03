Il giallo dei due cadaveri trovati in strada nel Napoletano (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Una Smart contro un muro. Un T-max a terra. Accanto alla Smart un cadavere. Venti metri più in là, un altro. Una pistola in strada. E' la scena che si sono trovati davanti agenti della polizia municipale di Villaricca, grosso centro alle porte di Napoli, in via Consolare campana. Poi sono intervenuti i carabinieri. Sempre a terra, gli investigatori hanno trovato anche un orologio di lusso, un Rolex. Tra le ipotesi, quella di un incidente stradale. Ma anche quella di una rapina finita male. Si lavora all'identificazione dei due uomini deceduti e alla proprietà dei mezzi. Si cerca anche di capire se nella zona siano attivi sistemi di videosorveglianza e se ci siano testimoni. Tra le possibili dinamiche dell'accaduto, all'interno di una ipotesi di una tentata rapina, quella che vedrebbe il conducente della Smart, aggredito da ... Leggi su agi (Di sabato 27 marzo 2021) AGI - Una Smart contro un muro. Un T-max a terra. Accanto alla Smart un cadavere. Venti metri più in là, un altro. Una pistola in. E' la scena che si sonodavanti agenti della polizia municipale di Villaricca, grosso centro alle porte di Napoli, in via Consolare campana. Poi sono intervenuti i carabinieri. Sempre a terra, gli investigatori hanno trovato anche un orologio di lusso, un Rolex. Tra le ipotesi, quella di un incidentele. Ma anche quella di una rapina finita male. Si lavora all'identificazione dei due uomini deceduti e alla proprietà dei mezzi. Si cerca anche di capire se nella zona siano attivi sistemi di videosorveglianza e se ci siano testimoni. Tra le possibili dinamiche dell'accaduto, all'interno di una ipotesi di una tentata rapina, quella che vedrebbe il conducente della Smart, aggredito da ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il giallo dei due cadaveri trovati in strada nel Napoletano - apavo75 : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… - CiccioniSe : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… - mcmartin74 : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… - _kuball_ : RT @GianniCuperIoPD: Elenco dei colloqui di Enrico Letta per ricostruire il centrosinistra: - Conte - Zoro - Sardine - Cargo arenato nel ca… -