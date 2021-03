I Santi di Domenica 28 Marzo 2021 (Di domenica 28 marzo 2021) I Santi DEL GIORNO, 28 Marzoda www.Santiebeati.it Domenica DELLE PALME – SolennitàCon la Domenica delle Palme o più propriamente Domenica della Passione del Signore, inizia la solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione….www.Santiebeati.it/dettaglio/20254 Santo STEFANO HARDING AbateMeriot, Sherborne, Inghilterra, 1060 ca. – Citeaux, Francia, 28 Marzo 1134La storia di Stefano Harding rimanda alle origini dell’ordine monastico dei cistercensi, tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021) IDEL GIORNO, 28da www.ebeati.itDELLE PALME – SolennitàCon ladelle Palme o più propriamentedella Passione del Signore, inizia la solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la sua Risurrezione….www.ebeati.it/dettaglio/20254 Santo STEFANO HARDING AbateMeriot, Sherborne, Inghilterra, 1060 ca. – Citeaux, Francia, 281134La storia di Stefano Harding rimanda alle origini dell’ordine monastico dei cistercensi, tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo. ...

