GP Qatar, Moto2: Lowes domina le qualifiche (Di sabato 27 marzo 2021) Le qualifiche della Moto2 del GP del Qatar ripropone il copione delle prove libere. Sam Lowes sembra avere due marce in più rispetto agli avversari, e si aggiudica la prima pole stagionale fin dal primo minuto. La fila d'apertura della griglia di partenza è piuttosto inedita, con un Raul Fernandez che artiglia il secondo tempo alla sua prima apparizione in Moto2. Terzo tempo per Bo Bensneyder, al suo miglior risultato nelle prove ufficiali. Marco Bezzecchi apre la seconda fila in una sessione buona per gli italiani. Celestino Vietti, suo compagno di team, chiude la top ten alla sua prima volta nella classe mediana. Un paio di posizioni più avanti Fabio Di Giannantonio, ottavo dopo essere passato dalla Q1. Chiudono i primi dieci Joe Roberts (quinto), Remy Gardner (sesto), Jake Dixon (settimo) e Jorge ...

