Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2021: eliminato Dustin Johnson! Garcia, Rahm, Streelman e Horschel avanti grazie ai playoff (Di sabato 27 marzo 2021) Entra sempre piu' nel vivo il WGC-Dell Technologies Match Play (montepremi 10,5 milioni di dollari). L'evento chiude la fase a gironi e si allinea agli ottavi di finale non senza sorprese ed inattesi colpi di scena. Sul percorso par 71 Dell'Austin Country Club di Austin (Texas, Stati Uniti) esce di scena Dustin Johnson. Il numero uno Dell'Official World Golf Ranking non riesce a recuperare una buca di svantaggio e subisce la sconfitta per mano di Kevin Na in uno dei tanti derby americani. Il girone 1 se lo aggiudica però sorprendentemente lo scozzese Robert McIntyre, che pareggia contro lo statunitense Adam Long e domani se la vedrà agli ottavi con il francese Victor Perez. McIntyre passa nonostante ben 2 pareggi su 3. Patos e colpo di scena conclusivo ...

