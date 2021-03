Forte scossa di terremoto nel mare Adriatico, nessun danno a cose e persone (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Forte terremoto nel mare Adriatico. Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata alle ore 14.47 ad una profondità di 5 km come riportato dal sito dell’Ingv. È seguita un’altra scossa di intensità 4.1 a pochi minuti di distanza. Altre repliche di intensità minore si stanno succedendo. Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Forte terremoto nel mare Adriatico. Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata alle ore 14.47 ad una profondità di 5 km come riportato dal sito dell’Ingv. È seguita un’altra scossa di intensità 4.1 a pochi minuti di distanza. Altre repliche di intensità minore si stanno succedendo.

Advertising

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - fanpage : ??ULTIM'ORA, forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del Centro-Sud - Nanna905 : RT @StradadeiParchi: SCOSSA DI #TERREMOTO NEL MAR ADRIATICO Avvertita in #Abruzzo nella zona del litorale, fino a Chieti. La scossa più fo… - i_GnoT0009 : RT @Falace_Calling: Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi in tutto il Centro Italia, compresa Roma? #Terremoto https://t.co… -