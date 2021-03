F1 Bahrein | la prima pole a Verstappen davanti a Lewis Hamilton Ferrari in seconda e quarta fila | Leclerc quarto e ottavo Sainz

(Di sabato 27 marzo 2021) E’ di Maxlaposition della stagione 2021 di F1. L’olandese della Red Bull partirà al palo domani nel Gp del Bahrain grazie a un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes dell’inglese e campione del mondo in carica(+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589). A seguire ladel monegasco Charles(+0?681). Quinto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (+0?812) che si lascia alle spalle le due McLaren dell’australiano Daniel Ricciardo (+0?930) e dell’inglese Lando Norris (+0?977).posto eper laRossa, quella dello spagnolo Carlos(+1?218),al ...

Ticinonline : Verstappen intrattabile: è sua la prima pole stagionale - F1Daviderusso : @VRT_Lore Vero, la differenza l'ha fatta Alonso ma mi aspettavo l'Aston Martin terza forza (prima dei test). Sfortu… - mrispoli1 : RT @Corriere: Gp del Bahrein, Ferrari a caccia della prima pole La diretta - Corriere : Gp del Bahrein, Ferrari a caccia della prima pole La diretta - ArreuSab : RT @Corriere: Gp del Bahrein, Ferrari a caccia della prima pole La diretta -

Max Verstappen ha ottenuto la prima pole della stagione con un giro semplicemente fantastico! L'olandese volante della Red Bull ha preceduto le due Mercedes e Charles Leclerc, che nel finale ha ... Il pilota olandese partirà davanti a tutti in occasione del GP del Bahrein: secondo Hamilton, 19esimo Mick Schumacher.