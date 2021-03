Dolci di Pasqua 2021 con Sal De Riso e Andrea Tortora su Sky, Now in streaming e Tv8 in chiaro (Di sabato 27 marzo 2021) Dolci di Pasqua con quattro celebri pasticceri su Sky il 27 marzo poi in chiaro il 3 e 4 aprile su Tv8, tutti gli appuntamenti Quattro famosi pasticceri italiani sono i protagonisti della seconda edizione di Dolci di Pasqua su Sky Uno e Now in streaming il 27 marzo alle 17:50 (in replica il 28 marzo alle 11.30, il 3 aprile alle 17.50 e il 4 aprile alle 10.40) e in chiaro su TV8 il 3 e il 4 aprile alle 11.30. I 4 pasticceri sono Sal De Riso, Luigi Biasetto, Andrea Tortora e Roberto Rinaldini che ci accompagneranno tra gli speciali dedicati alle tradizioni culinarie Pasquali si snodano in un gustoso viaggio lungo tutta la penisola. Dolci di Pasqua torna con la seconda ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 27 marzo 2021)dicon quattro celebri pasticceri su Sky il 27 marzo poi inil 3 e 4 aprile su Tv8, tutti gli appuntamenti Quattro famosi pasticceri italiani sono i protagonisti della seconda edizione didisu Sky Uno e Now inil 27 marzo alle 17:50 (in replica il 28 marzo alle 11.30, il 3 aprile alle 17.50 e il 4 aprile alle 10.40) e insu TV8 il 3 e il 4 aprile alle 11.30. I 4 pasticceri sono Sal De, Luigi Biasetto,e Roberto Rinaldini che ci accompagneranno tra gli speciali dedicati alle tradizioni culinarieli si snodano in un gustoso viaggio lungo tutta la penisola.ditorna con la seconda ...

