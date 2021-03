DIRETTA F1, FP3 GP Bahrain 2021 LIVE: Verstappen vola con gomme hard, Mercedes in difficoltà con le soft (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Ottima prestazione per AlphaTauri, con il 2° posto provvisorio di Gasly in 1’32?7 su gomma soft davanti alla Mercedes di Hamilton. 13.33 Mercedes davvero indecifrabile fino a questo momento. Cresce l’attesa in vista delle qualifiche, dove non sarà più possibile giocare a nascondino… 13.31 Bandiera gialla nel T2, per un testacoda di Mazepin con la Haas. Nel frattempo Perez si migliora notevolmente al secondo tentativo con gomme dure ed è 5° a 461 millesimi dal leader Verstappen. 13.29 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:32.617 2 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.280 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.364 1 4 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.939 1 5 Sergio PEREZ Red Bull ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Ottima prestazione per AlphaTauri, con il 2° posto provvisorio di Gasly in 1’32?7 su gommadavanti alladi Hamilton. 13.33davvero indecifrabile fino a questo momento. Cresce l’attesa in vista delle qualifiche, dove non sarà più possibile giocare a nascondino… 13.31 Bandiera gialla nel T2, per un testacoda di Mazepin con la Haas. Nel frattempo Perez si migliora notevolmente al secondo tentativo condure ed è 5° a 461 millesimi dal leader. 13.29 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:32.617 2 2 Lewis HAMILTON+0.280 2 3 Lando NORRIS McLaren+0.364 1 4 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.939 1 5 Sergio PEREZ Red Bull ...

