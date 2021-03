Covid: Figliuolo, ‘prossima settimana attese 2,8 milioni di dosi, nessuna disparità tra le regioni’ (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo a Messina, dopo avere visitato l’hub vaccinale. “Oggi abbiamo sul piatto undici milioni di dosi di vaccino, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato delle ottime percentuali. Due giorni fa 245.000 mila, ieri 240 mila”, dice. Poi tiene a precisare che “non esiste alcuna disparità tra le regioni”. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Messina, 27 mar. (Adnkronos) – “La prossima, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione diPfizer, oltre 500 milaModerna e oltre 1,3di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso diche permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”. Lo ha detto il generale Francesco Paoloa Messina, dopo avere visitato l’hub vaccinale. “Oggi abbiamo sul piatto undicididi vaccino, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato delle ottime percentuali. Due giorni fa 245.000 mila, ieri 240 mila”, dice. Poi tiene a precisare che “non esiste alcunatra le regioni”. ...

