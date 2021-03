Canale di Suez: cargo bloccato, 280 navi in attesa (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora disagi per il cargo arenato nel Canale di Suez: il blocco del traffico marittimo sta provocando diverse difficoltà e più di 280 navi attendono che la situazione si risolva per riprendere la navigazione. Disincagliare il portacontainer non sarà facile e forse ci vorranno giorni o settimane. (Photo by Scott Nelson/Getty Images)Un incidente del genere non era mai successo (fortunatamente senza feriti né gravi conseguenze ambientali). Il Canale di Suez è ancora bloccato dalla nave cargo e la situazione inizia progressivamente a farmi più complessa: le autorità egiziane rimangono comunque fermamente convinte del fatto che “entro 48-72 ore al massimo” la situazione possa essere risolta ma la realtà sembra un po’ diversa. ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Ancora disagi per ilarenato neldi: il blocco del traffico marittimo sta provocando diverse difficoltà e più di 280attendono che la situazione si risolva per riprendere lagazione. Disincagliare il portacontainer non sarà facile e forse ci vorranno giorni o settimane. (Photo by Scott Nelson/Getty Images)Un incidente del genere non era mai successo (fortunatamente senza feriti né gravi conseguenze ambientali). Ildiè ancoradalla navee la situazione inizia progressivamente a farmi più complessa: le autorità egiziane rimangono comunque fermamente convinte del fatto che “entro 48-72 ore al massimo” la situazione possa essere risolta ma la realtà sembra un po’ diversa. ...

