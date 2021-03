Campionati Italiani, Valentina Maj conquista l’oro Under 23 nella 10 chilometri in tecnica classica (Di sabato 27 marzo 2021) Inizio scoppiettante per lo sci di fondo bergamasco impegnato nei Campionati Italiani in corso a Passo Cereda. Ad aprire le danze nella dieci chilometri in tecnica classica è stata Valentina Maj (Carabinieri) che ha conquistato il titolo tricolore dedicato alle Under 23 precedendo la conterranea Martina Bellini. Battuta a livello assoluto soltanto da Anna Comarella, la 20enne di Schilpario ha saputo superare tutte le difficoltà incontrate durante il primo anno da senior concludendo le proprie fatiche con un solo secondo di vantaggio sulla clusonese dell’Esercito. In grado di tornare sui livelli delle scorse stagioni, Bellini ha tagliato il traguardo con quarantatré secondi di ritardo dalla bellunese delle Fiamme Oro Moena, rafforzando ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Inizio scoppiettante per lo sci di fondo bergamasco impegnato neiin corso a Passo Cereda. Ad aprire le danzedieciinè stataMaj (Carabinieri) che hato il titolo tricolore dedicato alle23 precedendo la conterranea Martina Bellini. Battuta a livello assoluto soltanto da Anna Comarella, la 20enne di Schilpario ha saputo superare tutte le difficoltà incontrate durante il primo anno da senior concludendo le proprie fatiche con un solo secondo di vantaggio sulla clusonese dell’Esercito. In grado di tornare sui livelli delle scorse stagioni, Bellini ha tagliato il traguardo con quarantatré secondi di ritardo dalla bellunese delle Fiamme Oro Moena, rafforzando ...

