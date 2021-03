Cadaveri trovati in strada nel napoletano, interrogato conducente auto (Di sabato 27 marzo 2021) I Carabinieri , pur con tutte le cautele del caso, confermano la pista della rapina finita tragicamente ieri sera nel napoletano, sul territorio di Marano al confine con Villaricca, in via Antica ... Leggi su napolitoday (Di sabato 27 marzo 2021) I Carabinieri , pur con tutte le cautele del caso, confermano la pista della rapina finita tragicamente ieri sera nel, sul territorio di Marano al confine con Villaricca, in via Antica ...

