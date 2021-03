Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 26 marzo 2021 (Di sabato 27 marzo 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 26 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Canzone Segreta ha avuto 3977 spettatori (17.45%); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 8 ha avuto 2719 spettatori (14.41%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1439 spettatori (7.87%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1455 spettatori (5.30%), poi la serie The Resident 1140 (4.64%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 488 (2.16%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1465 spettatori (7.47%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1119 (6.02%). Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 27 marzo 2021)tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show Canzone Segreta ha avuto 3977 spettatori (17.45%); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 8 ha avuto 2719 spettatori (14.41%). Il programma Le Iene Show su Italia1 ha ottenuto 1439 spettatori (7.87%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1455 spettatori (5.30%), poi la serie The Resident 1140 (4.64%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 488 (2.16%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1465 spettatori (7.47%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1119 (6.02%)....

Advertising

QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 26 marzo 2021: Canzone segreta, Ciao Darwin, Le Iene, The Good Doctor, dati Auditel e share - nocchi_rita : RT @Cinguetterai: ??A dispetto delle varie critiche, #CanzoneSegreta debutta con ottimi dati: 4.168.000 e il 19,4% di share. Supera di gran… - we_ci65 : RT @IlTraduci: “Professore che c’entrano i dati?Mica siamo all’università?Che c’entra, no?Guardi lei è da poco in politica, mi ascolti, è 3… - Sir_SamWise : RT @IlTraduci: “Professore che c’entrano i dati?Mica siamo all’università?Che c’entra, no?Guardi lei è da poco in politica, mi ascolti, è 3… -