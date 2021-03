27 marzo | 433 nuovi positivi da test molecolare e 239 da antigenico

(Di sabato 27 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.021 tamponi molecolari sono stati rilevati 433contagi con una percentuale dità del 5,40%. Sono inoltre 3.044 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi (7,85%). I decessi registrati sono 14, i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 645. I decessi complessivamente ammontano a 3.241, con la seguente suddivisione territoriale: 695 a Trieste, 1.687 a Udine, 629 a Pordenone e 230 a Gorizia. I totalmente guariti sono 73.212, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento scendono a 15.124. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 95.652 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.849 a Trieste, 46.262 a Udine, 18.946 a Pordenone, ...

Adnkronos

