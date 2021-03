Zaia si difende e dice che centralizzare sarebbe «medievale»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Le Regioni hanno chiesto a Mario Draghi un «confronto urgente» al governo sul piano vaccini. E il governo ha convocato i presidenti per lunedì pomeriggio. L’osservazione del presidente del Consiglio sui territori che nella campagna di vaccinazione trascurerebbero «i loro anziani» a favore delle lobby non è piaciuta affatto. E nella Conferenza Stato-Regioni di ieri i toni sono stati accesi. «Una dichiarazione isolata non significa una critica serrata alle Regioni»,il presidente della Regione Veneto Lucaal Corriere . «Ma il fatto è che in questi giorni sentiamo una costellazione di dichiarazioni contro le Regioni. Noi oggi festeggiamo i 1.600 anni di Venezia, il sentir dire che è meglio… beh, mi sembra una corrente di pensiero, fuori dalla storia e fuori dalla Costituzione». I ...

... la Lombardia, il Veneto di, il Friuli di Max Fedriga, la Sardegna, la Liguria di Toti, l'... Mentre Centinaio, sotto - segretario alle Politiche Agricole, il più salviniano della squadra,...... "Colpa delle Regioni proprio no" siLuca. Massimiliano Fedriga non accetta di ritrovarsi "sul banco degli imputati". "Non cerchino il capro espiatorio", attacca Giovanni Toti. Le ...La cautela del Cts: Italia ancora in rosso e arancione. Il piano per il rientro in classe: tamponi rapidi ai bambini ...“Alcune Regioni trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”. L’accusa, durissima, arriva da Mario Draghi, nel corso dell ...