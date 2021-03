Una serata speciale in compagnia del maestro Riccardo Muti che dirige il concerto dell’Orchestra Giovanile Cherubini (Di venerdì 26 marzo 2021) Alle 20, in streaming potremo ascoltare il concerto registrato al Teatro Mercadante di Napoli che prevede l’esecuzione di due partiture ritrovate: la Sinfonia Spagnola, che apre “I due Figaro” di Saverio Mercadante, e la Sinfonia n.9 in do maggiore D944 di Franz Schubert, nota anche come la Grande. Il concerto è un’anteprima di prestigio che inaugura la quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, e sarà disponibile non solo da stasera ma anche per un mese in streaming gratuito su live.campaniateatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live/ Alla prova del concerto hanno assistito in diretta on-line i giovani musicisti dell’Orchestra “Musica libera tutti-pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia”, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Alle 20, in streaming potremo ascoltare ilregistrato al Teatro Mercadante di Napoli che prevede l’esecuzione di due partiture ritrovate: la Sinfonia Spagnola, che apre “I due Figaro” di Saverio Mercadante, e la Sinfonia n.9 in do maggiore D944 di Franz Schubert, nota anche come la Grande. Ilè un’anteprima di prestigio che inaugura la quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, e sarà disponibile non solo da stasera ma anche per un mese in streaming gratuito su live.campaniateatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live/ Alla prova delhanno assistito in diretta on-line i giovani musicisti“Musica libera tutti-pratiche quotidiane per crescere insieme a suon di musica a Scampia”, ...

