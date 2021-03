Una nomina inaccettabile per la scuola (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti”. È il racconto dell’ex ministra Lucia Azzolina. Per questi e altri motivi, Pasquale Vespa è stato rinviato a giudizio e dovrà presentarsi da imputato al processo che si celebrerà tra pochi giorni per i reati di diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Nonostante questo “curriculum”, Vespa, docente e sindacalista, è stato nominato dal sottosegretario della Lega all’Istruzione Rossano Sasso, nel suo staff. Una provocazione non solo nei confronti di Lucia Azzolina e del MoVimento, ma anche nei confronti di tante donne che ogni giorno subiscono insulti sessisti, offese, minacce e persecuzioni. Una decisione, quella della Lega, che dovrebbe indignare tutti i cittadini e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita ad insultarmi pubblicamente, fomentare aggressioni verbali e allusioni sessuali. Minacciarmi di morte. Un cyberbullo, a tutti gli effetti”. È il racconto dell’ex ministra Lucia Azzolina. Per questi e altri motivi, Pasquale Vespa è stato rinviato a giudizio e dovrà presentarsi da imputato al processo che si celebrerà tra pochi giorni per i reati di diffamazione reiterata a mezzo stampa e minacce gravi. Nonostante questo “curriculum”, Vespa, docente e sindacalista, è statoto dal sottosegretario della Lega all’Istruzione Rossano Sasso, nel suo staff. Una provocazione non solo nei confronti di Lucia Azzolina e del MoVimento, ma anche nei confronti di tante donne che ogni giorno subiscono insulti sessisti, offese, minacce e persecuzioni. Una decisione, quella della Lega, che dovrebbe indignare tutti i cittadini e ...

robertosaviano : “Per amore del mio popolo non tacerò”, queste parole furono la condanna a morte di #DonPeppeDiana. In una terra in… - borghi_claudio : @DarioVignani @JackFra9 @loren_ch @VaeVictis @valy_s Quindi dietro ogni provvedimento, dietro ogni nomina, dietro o… - davidallegranti : La nomina di Serena Sileoni sta provocando le convulsioni di un certo numero di utili idioti. Segno che è stata fatta una scelta giusta. - antlucig : La nomina di Simona #Malpezzi a #capogruppo al #Senato del #PD ha generato molta ammuina. Perché? Perché la Malpez… - rickybization : @sunkencondos Una donna (?) che per insultare nomina mamme e mogli! Ne ho viste di sceme, te sei la prima. Vergogn… -